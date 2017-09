CDU-Rechtsaußen Irmer wechselt in den Bundestag

Der umstrittene hessische Landtagsabgeordnete Hans-Jürgen Irmer wechselt in den Bundestag nach Berlin. Der 65-Jährige gewann am Sonntag nach dem vorläufigen Endergebnis im Wahlkreis Lahn-Dill (172) das Direktmandat. Irmer gilt als Rechtsaußen der CDU-Landtagsfraktion und war häufiger wegen rechtspopulistischer Äußerungen in die Kritik geraten. Er holte 38,3 Prozent der Erststimmen und gewann damit klar gegen die SPD-Kandidatin Dagmar Schmidt (29,7 Prozent). Auch bei den Zweitstimmen lag die CDU vor der SPD.

(dpa)