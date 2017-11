CDU sichert sich Internet-Adresse hessenplan.de

Ein neuer „Hessenplan” ist seit langem Thema bei der hessischen SPD - doch nun hat ihr die CDU die passende Internet-Adresse weggeschnappt. Unter www.hessenplan.de können sich Bürger ab sofort mit ihren Anliegen an die hessischen Christdemokraten wenden, wie CDU-Generalsekretär Manfred Pentz am Freitag in Wiesbaden ankündigte. Damit starte die CDU ihren Programmprozess zur Landtagswahl.

SPD-Generalsekretärin Nancy Faeser konterte: „Die ausgelaugte CDU kann nur noch Begriffe kapern, die wir schon längst mit Inhalten gefüllt haben.” Die SPD habe einen Hessenplan, die CDU hinterlege auf der Internetdomain zehn Überschriften und 36 Spiegelstriche. Der „Hessenplan 2.0” ist eines der zentralen Themen beim Parteitag der hessische SPD am 25. November in Frankfurt.

(dpa)