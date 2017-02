CO-Austritt in Firmengebäude in Friedberg

Nach dem Austritt von Kohlenmonoxid in einem Firmengebäude in Friedberg sind am Dienstag neun Menschen in Krankenhäuser gebracht worden. Angestellte eines Planungsbüros hatten am Morgen plötzlich über Übelkeit geklagt, wie eine Polizeisprecherin berichtete. Der alarmierte Rettungsdienst registrierte erhöhte CO-Werte. Unter Atemschutz betrat die Feuerwehr das Gebäude und brachte alle Menschen, die sich noch dort aufhielten, nach draußen. Die Ursache für den CO-Austritt war zunächst noch unklar.

(dpa)