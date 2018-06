Campact verteilt Bonbons für „starke Stimme” gegen Hass

Mit Hustenbonbons gegen Hetze: Die Nichtregierungsorganisation Campact hat am Rande des Parteitags der hessischen Grünen für „eine starke Stimme gegen Hass im Netz” geworben. Besucher bekamen auf dem Weg zum Rhein-Main-Congresscenter eine Dose mit Halspastillen in die Hand gedrückt. Campact fordert unter anderem einen zentralen Ansprechpartner in Hessen für die Opfer von Hetze im Internet. An Schulen sollte es obligatorische Schulungen für alle Lehrer und Schüler zu dem Thema geben.

„Der freie Meinungsaustausch und konstruktive Diskussion sind im Netz massiv bedroht”, mahnte Campact. Rechte Gruppen schüchterten Bürger mittels „Hate Speech” massiv ein. „Sie manipulieren Debatten, statt demokratisch zu argumentieren.” Die Initiative forderte die hessischen Parteien auf, den Kampf gegen Hass im Netz in ihre Programme für die Landtagswahl aufzunehmen.

