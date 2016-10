Cannabis im Wohnzimmer: 33-Jähriger vor Gericht

Weil er in seinem Wohnzimmer Rauschgift im großen Stil angebaut haben soll, steht ein 33 Jahre alter Mann von heute an vor dem Landgericht Frankfurt. Die Anklage legt ihm zur Last, seine Wohnung in Frankfurt als Cannabis-Plantage genutzt zu haben. Die Polizei stellte bei der Durchsuchung im vergangenen Jahr rund vier Kilogramm erntereife Pflanzen sicher. Zu dem Einsatz war es offenbar nach entsprechender Geruchsbelästigung in dem Haus gekommen. Das Gericht hat mehrere Fortsetzungstermine anberaumt.

(dpa)