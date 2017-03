Carolin Kebekus will Alter gelassen nehmen

Polizeieinsatz: Großer Laufvogel mit Freiheitsdrang

Dipperz. Ein großer Laufvogel hat am Samstagmorgen in der Rhön für einen Polizeieinsatz gesorgt. Das etwa 1,60 große Tier sei auf dem Feld nahe Dipperz-Friesenhausen herumgelaufen, berichtete die Polizei in Fulda. mehr