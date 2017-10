„Catan”-Erfinder wollte eigentlich Arzt werden

Eigentlich hatte der Erfinder des Spiels „Die Siedler von Catan” andere Karrierepläne - dank einer Drei in Physik wurde Klaus Teuber allerdings als Spieleautor berühmt. „Nach dem Abitur wollte ich Medizin studieren und Landarzt werden”, verriet der gebürtige Odenwälder, der in Darmstadt aufwuchs, in einem Interview für die Wochenendausgaben der Zeitungen des VRM-Medienunternehmens. Wegen seines Abiturschnitts habe er jedoch keinen Studienplatz bekommen. Die mittelmäßige Note in Physik war selbstverschuldet: Er habe den Unterricht geschwänzt, „um Skat zu spielen”. Ob er das jemals bereut hat? Teubner verneint: Wäre er Arzt geworden, hätte er nicht die Zeit gehabt, Spiele zu erfinden.

(dpa)