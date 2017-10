Chandler fällt nach Knieoperation zwei Monate aus

Timothy Chandler ist am Mittwoch erfolgreich am Knie operiert worden und wird dem Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt voraussichtlich zwei Monate lang fehlen. Der 27 Jahre alte US-Nationalspieler hatte sich am vergangenen Samstag im Bundesligaspiel gegen Borussia Dortmund (2:2) einen Riss des Außenmeniskus' zugezogen. Der Frankfurter war 2014 vom 1. FC Nürnberg zur Eintracht zurückgekehrt und absolvierte seither 91 Pflichtspiele für die Hessen.

(dpa)