Musik: Chorleiterin Veronika Bauer über Gesang in Kita und Schule: „Singen ist nicht uncool“

Sie haben gerade mit Ihren Kinder- und Jugendchören den Hessischen Chorwettbewerb in zwei Kategorien gewonnen. Was können Sie nach den vielen Proben nicht mehr hören?

VERONIKA BAUER: Das könnte ich nicht sagen. Aber bei manchen Stücken sind wir froh, dass wir mal Pause haben.

Welches Stück mögen die Kinder?

BAUER: Da gibt es den Ohrwurm „Candombe de San Balthazar“ aus Uruguay, eines der Pflichtstücke für den Chorwettbewerb. Das ist sehr rhythmisch, die Kinder mögen das Stück sehr gern. Und wir werden es auch bald wieder singen, in unserem Weihnachtskonzert.

Und welches Werk mögen Sie besonders gern?

BAUER: „In stiller Nacht“ von Johannes Brahms. Das lieben die Jugendlichen und ich auch. Es ist ein sehr leises Stück aus der Romantik voller Schmerz und Leiden. Das ergreift die jungen Menschen und bewegt ihre musikalische Seele.

Der Schluss lautet: „Die wilden Tier’, traur’n auch mit mir, in Steinen und in Klüften.“ Ich hätte nicht gedacht, dass man Jugendliche mit so einem Lied für den Chorgesang begeistern kann. Trifft das eine romantisch-melancholische Sehnsucht?

BAUER: Man sollte nicht denken, dass man die jungen Leute in dem musikalischen Bereich abholen muss, den sie selbst gern hören. Man kann sie auch fordern. Und ja, vielleicht trifft das eine Sehnsucht. Und auch den Wunsch, zusammen mit anderen in ein Gefühl einzutauchen, das sie sonst nicht erleben.

Das heißt, Singen im Chor ist vor allem ein Gemeinschaftserlebnis?

BAUER: Ja! Und zwar mit fünf Ausrufezeichen! Und eine Herausforderung wie ein Chorwettbewerb schweißt noch mehr zusammen und motiviert, so wie im Sport. Es ist schwer zu beschreiben, aber beim Singen im Wettbewerb oder bei Konzerten verfliegen die Minuten so schnell. Man fühlt sich irgendwie außerhalb der Zeit.

Den ersten Kinderchor gründeten Sie vor 13 Jahren in der katholischen Gemeinde Heilig Kreuz in Friedrichsdorf-Burgholzhausen. Inzwischen gibt es dort mehrere Mädchen- , Jungen- und gemischte Chöre. Und für den Kreis organisieren Sie den Jugendchor Hochtaunus. Was ist Ihr Erfolgsrezept?



Veronika Bauer (53) leitet seit 13 Jahren die LaCapella-Chöre für Kinder und Jugendliche in der katholischen Gemeinde Heilig Kreuz in Friedrichsdorf-Burgholzhausen.

BAUER: Das kann ich eigentlich nicht beantworten. Es ist einfach nicht uncool, bei uns zu singen. Das liegt sicherlich auch an Fernsehsendungen wie „Voice of Germany“: Da sehen die Kinder, dass dort auch Mädchen und Jungen singen. Und wenn man einmal einen guten Chor hat, dann kommen neue Kinder in einen Klang rein, der sie einfach mitreißt.

Hat sich da etwas verändert in den vergangenen Jahren?

BAUER: Ich habe den Eindruck, dass auch in den Schulen wieder mehr gesungen wird, da ist zum Beispiel Musical ein großes Thema. Als ich in den 1970er Jahren in die Schule gegangen bin, wurde dort gar nicht gesungen. Meine Eltern haben mich dann in einen Chor mitgenommen. Aber das ist ja nicht immer so. Wir haben zum Beispiel einen sehr guten Sänger, bei dem spielt Musik zu Hause keine Rolle. Aber er kam über den Schulchor und einen Freund zu uns. Und ich wünsche mir, dass auch in den Kindergärten wieder mehr gesungen wird.

Wir waren ja beim Erfolgsrezept. Gibt es eines?

BAUER: Vielleicht ist es die Kombination aus gutem Klang, Anspruch, Gemeinschaft, den Wettbewerben und Konzerten. Und wir haben zudem noch eine CD aufgenommen.

Kann es auch an der Chorleiterin liegen?

BAUER: Das kann ich selbst ja schwer einschätzen. Es ist ja auch nicht so, dass ich immer nett bin in den Proben, ich muss auch was einfordern. Und es ist klar, dass ich als Chorleiterin das letzte Wort habe, da gibt es immer mal wieder Reibereien mit den Jugendlichen. Aber jetzt beim Hessischen Chorwettbewerb habe ich das allergrößte Kompliment bekommen: Die Jury sagte, dass wir alle zusammen als Chor wie eine Einheit wirkten. Das heißt, es gibt eine klare Leitung, aber alle Sängerinnen und Sänger haben noch genügend Freiheit, sich auszudrücken und Verantwortung zu übernehmen.

Müssen die Kinder bei Ihnen eine Aufnahmeprüfung machen?

BAUER: Ja, sie müssen eine Melodie nachsingen können. Und Rhythmusgefühl sollten sie haben.

Aber heißt es nicht immer: Jeder kann singen?

BAUER: In der Grundschule ist das auf jeden Fall so. Später wird es allerdings schwieriger. Ich glaube aber auch, dass 98 Prozent der Menschen singen können – aber viele haben keine Erfahrung in diesem Bereich. Deshalb ist es ja so wichtig, früh mit dem Singen zu beginnen.