Christean Wagner bei Treffen des rechten CDU-Flügels

Die Konservativen in der Union wollen mit eigenen Veranstaltungen Wähler der „rechten Mitte” zurückgewinnen und das Wahlprogramm der Partei mitprägen. Im Wahlkampf könnten Versammlungen gezielt enttäuschte konservative Wähler ansprechen, sagte der frühere hessische CDU-Landesfraktionschef Christean Wagner am Samstag in Berlin. Dort waren mehr als 90 Vertreter des rechten Parteiflügels zu Gesprächen zusammengekommen. In den kommenden Monaten wolle man konstruktiv Beiträge zum Wahlprogramm leisten. Schwerpunkte sind die Themen Asyl, Sicherheit, Familien und Marktwirtschaft.

(dpa)