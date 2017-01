Claudia Roth hat schlechte Erinnerung an Einschulung

Die Grünen-Politikerin Claudia Roth hat schlechte Erinnerungen an ihre Einschulung. „Ich war das einzige Kind, das keine Schultüte bekommen hat”, sagte sie dem Hessischen Rundfunk (hr1). Der Grund sei gewesen, dass in ihrem Elternhaus Bonbons tabu gewesen seien. Ihr Vater war Zahnarzt. Er verbot ihr auch strikt, Autoscooter zu fahren. „Es war seine Erfahrung, dass sich viele Kinder dabei am Kiefer verletzt haben.”

Derzeit freut sich die 61-Jährige auf ein Treffen mit dem Filmstar Richard Gere bei der Berlinale. „Er setzt sich leidenschaftlich für die Rechte der Tibeter ein, ist ein Botschafter des Dalai Lama”, lobte sie.

(dpa)