Comedian Mario Barth geht gerne in Frankfurt aus

Comedian Mario Barth schätzt das Frankfurter Nachtleben. „Frankfurt ist geil, da kann man abends auch weggehen”, sagte er am Montag dem Radiosender Hit Radio FFH in Bad Vilbel. Er habe allerdings mit den Nachtclubs in der Mainmetropole nicht nur gute Erfahrungen gemacht. Einmal sei er aus einer Diskothek geworfen worden. Der Club ist mittlerweile geschlossen. Im Interview scherzte der 44-Jährige: „An alle anderen Clubbesitzer: Schmeißt mich nur raus, dann ist euer Laden auch bald platt.”

(dpa)