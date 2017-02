Commerzbank startet im März Verhandlungen über Jobabbau

Terror-Anschlag verhindert Möglicher Anschlag verhindert: Zwei Salafisten festgenommen

Göttingen. Was genau die beiden vorhatten, ist noch unbekannt: In Göttingen hat die Polizei zwei Männer festgenommen, die möglicherweise einen Anschlag geplant haben. Sie sollen seit längerer Zeit in der Islamisten-Szene der Stadt aktiv gewesen sein. mehr