Commerzbank voraussichtlich mit Verlust im dritten Quartal

Die Commerzbank wird aller Voraussicht nach an diesem Freitag (07.00 Uhr) rote Zahlen für das dritte Quartal 2016 veröffentlichen. Darauf hatte das Management bereits wegen des Konzernumbaus eingestimmt. Analysten rechnen für Juli bis September unter dem Strich mit einem Verlust von fast 500 Millionen Euro.

Das teilverstaatlichte Institut hatte Ende September erklärt, das Quartalsergebnis werde wegen geringerer Handelsaktivitäten durch Abschreibungen in dreistelliger Millionenhöhe belastet. Auch das anhaltende Zinstief frisst sich in die Bilanz. Für das Gesamtjahr prognostizierte der Vorstand ein leicht positives Konzernergebnis.

Der seit Mai amtierende Konzernchef Martin Zielke baut die Bank radikal um: Bis zum Jahr 2020 sollen 9600 der zuletzt gut 45 000 Vollzeitstellen gestrichen werden. Zugleich will die Commerzbank 2300 neue Arbeitsplätze in Einheiten im In- und Ausland schaffen. Einen Schub verspricht sich das Institut von der Konzentration auf die zwei Geschäftsbereiche Privatkunden sowie Firmenkunden.

Der langjährige Privatkundenchef Zielke hatte im Frühjahr Martin Blessing nach fast genau acht Jahren an der Konzernspitze abgelöst. Blessing hatte sich mit einem Milliardengewinn und der ersten Dividende seit 2007 verabschiedet. Die Euphorie wich schnell: Der neue Vorstand hat eine Gewinnausschüttung für die Aktionäre für die nächsten Jahre gestrichen.

