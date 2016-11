Concierge berichtet im Prozess um Teufelsaustreibung

Im Prozess um eine tödliche Teufelsaustreibung in einem Frankfurter Hotel hat der Concierge von dem grausigen Leichenfund berichtet. „Ich war mit der Erste, der die Dame auf dem Boden gesehen hat”, sagte der Hotelangestellte am Donnerstag vor dem Frankfurter Landgericht. Die Tote habe verquollene Augen und blau angelaufene Füße gehabt. Das Gesicht der 41-Jährigen sei mit einem Handtuch bedeckt gewesen. Auf eine Teufelsaustreibung habe aber nichts hingedeutet. „Wir dachten zunächst, dass die Dame an einem Herzinfarkt gestorben sei”, sagte der 26-Jährige.

Den fünf Angehörigen einer aus Südkorea stammenden Familie wird gemeinschaftlicher Mord vorgeworfen. Die Angeklagten im Alter zwischen 16 und 45 Jahren sollen eine 41 Jahre alte Verwandte im Dezember 2015 in dem Frankfurter Hotel bei einem Exorzismus zu Tode gequält haben. Der Prozess wird am 1. Dezember fortgesetzt.

(dpa)