Dokumente zu Bus-Chaos: DB Busverkehr wusste am Tag vorher, dass Fahrten nicht stattfinden können

Das Chaos im Busverkehr zwischen dem Norden Frankfurts, der Wetterau, dem Hochtaunuskreis und dem Main-Taunus-Kreis weitet sich aus. In einem der FNP vorliegenden Dokument sind die Ausfälle sogar aufgelistet.

Das Chaos im Busverkehr im Main-Taunus-Kreis und im Hochtaunuskreis – es nimmt kein Ende. Die Liste der Verspätungen und Ausfälle auf einigen Strecken seit dem Fahrplanwechsel vom vergangenen Wochenende ist lang. Ein besonders gravierender Fall vom Mittwoch: Ein Bus der Linie 812, die jetzt vom Unternehmen DB Busverkehr Hessen GmbH befahren wird, irrte rund eineinhalb Stunden durch Sulzbach, Schwalbach und andere Orte. Schließlich beendete der Busfahrer seine Fahrt abrupt und ließ die Fahrgäste einfach im Eichwald in Bad Soden aussteigen.

Besonders pikant ist auch ein Dokument, das dieser Zeitung vorliegt. Es zeigt, wie dramatisch die Lage beim betroffenen Bus-Unternehmen der Deutschen Bahn ist: Bereits am Donnerstagabend wusste die DB Busverkehr Hessen, dass sie am Freitag kein ausreichendes Personal und zu wenige Busse haben würde, um den Busverkehr der RMV-Linien 251, 252, 253, 261, 810, 812 und 813 nach Fahrplan bedienen zu können.

Bild-Zoom Foto: Schleidgen, Dominik Schon am Donnerstagabend aufgelistet: Linien, Zeiten und Haltestellen der Busse von DB Busverkehr Hessen, die am Freitag ausfallen würden.

Auch die ebenfalls von der Deutschen Bahn betriebene Schnellbuslinie X27 zwischen Königstein – Bad Homburg und Klein-Karben war gestern erneut von Ausfällen betroffen. In dem vorliegenden Papier (Stand 15.12.2016, 18.38 Uhr) listet die DB-Tochtergesellschaft insgesamt 88 Busfahrten auf, die am Freitag ausfallen würden. Damit war klar: Gestern würde eigentlich kein geordneter Busverkehr zwischen dem Nordwestzentrum, Klein-Karben, Bad Homburg, Oberursel, Kronberg, Königstein, Steinbach, Eschborn, Schwalbach, Kelkheim und Hofheim mehr möglich sein. „Was da abgeht, ist grausam. Man kann das Ganze nur als Trauerspiel bezeichnen“, sagt ein Kenner der ÖPNV-Szene. Demnach hat die DB Busverkehr Hessen offensichtlich nicht nur ein Problem mit der Technik (Fahrausweis-Drucker, Fahrtzielanzeige). FNP-Informationen nach fehlen dem Unternehmen schlicht die Busfahrer. Auch hatte es die DB-Busgesellschaft nicht geschafft, zur Aufnahme des Busverkehrs am letzten Wochenende ausreichend Busse zu stellen.

Möglicher Hintergrund ist die schlechte Bezahlung der Fahrer: bereits vor drei Jahren hatte die DB ihre Tochtergesellschaft Regionalverkehr Kurhessen (RKH) abgewickelt. Den 560 Mitarbeitern, der Großteil waren Busfahrer, wurden andere Stellen zu schlechteren Konditionen angeboten.

„Die DB Busverkehr Hessen geht mit Kampfpreisen in das Rennen um die Ausschreibungen“, sagen andere Branchenexperten. „Das ist nur möglich, weil sie den Busfahrern nur noch den in Hessen gesetzlich gesicherten Mindestlohn für Busfahrer bezahlen muss. Und eine zentrale Verwaltung hat.“

Und was sagt die DB Busverkehr zu alledem? Gestern gab es ein Krisengespräch mit dem Aufsichtsratsvorsitzenden der Main-Taunus-Verkehrsgesellschaft. Danach wurde eine „möglichst rasche Verbesserung der aktuellen Betriebslage“ zugesagt. In den nächsten Tagen werde das Busfahrer-Personal aufgestockt.