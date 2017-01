DEG-Stürmer Gawlik wechselt zu den Löwen Frankfurt

Christoph Gawlik wechselt mit sofortiger Wirkung von der Düsseldorfer EG zu den Löwen Frankfurt. Wie der Club aus der Deutschen Eishockey Liga am Dienstag mitteilte, habe man den Vertrag mit dem 29 Jahre alten Stürmer einvernehmlich aufgelöst. „In unserer sportlichen Situation konnten wir Christoph Gawlik nach seiner Verletzung in der DEL leider keine Einsatzzeiten garantieren. Ein Wechsel ist also ein sinnvoller Schritt für beide Seiten”, begründete DEG-Trainer Christof Kreutzer den Transfer.

(dpa)