DFB-Frauen gegen Island wahrscheinlich ohne Carolin Simon

Die deutschen Fußball-Frauen müssen im WM-Qualifikationsspiel gegen Island wahrscheinlich ohne Carolin Simon auskommen. Die 24 Jahre alte Linksverteidigerin vom SC Freiburg klagte vor der Partie am Freitag (16.00 Uhr/ZDF) in Wiesbaden über muskuläre Probleme im Adduktorenbereich. „Sie musste das Training abbrechen. Bei ihr müssen wir abwarten”, sagte Bundestrainerin Steffi Jones am Donnerstag.

Ohnehin beklagt das deutsche Team zahlreiche Ausfälle, darunter auch Spielführerin Dzsenifer Marozsan. Daher wird Babett Peter vom VfL Wolfsburg die Mannschaft am Freitag und am kommenden Dienstag in Großaspach gegen die Faröer auf das Feld führen. „Das ist eine große Ehre für mich”, sagte die 29 Jahre alte Innenverteidigerin. Für Jones eine logische Entscheidung: „Babett hat schon immer viel Verantwortung übernommen. Deswegen war es klar, dass sie die Binde bekommt.”

(dpa)