DFB-Frauen gegen Island wieder mit Leupolz und Popp

Die deutschen Fußball-Frauen wollen einen weiteren Schritt Richtung WM 2019 in Frankreich machen. Heute trifft die DFB-Auswahl im dritten Qualifikationsspiel in Wiesbaden auf Island. Deutschland ist nach zwei Siegen Tabellenführer der Gruppe 5, die Isländerinnen gelten als stärkster Konkurrent. Bundestrainerin Steffi Jones muss auf einige Verletzte verzichten, darunter Spielführerin Dzsenifer Marozsan. Dafür kehrten die Münchnerin Melanie Leupolz und die Wolfsburgerin Alexandra Popp nach Verletzungspausen in den Kader zurück.

(dpa)