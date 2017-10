DFB-Frauen kassieren Rückschlag in WM-Quali

Die deutschen Fußball-Frauen haben in der Qualifikation zur Weltmeisterschaft 2019 einen ersten Rückschlag hinnehmen müssen. Die Mannschaft von Bundestrainerin Steffi Jones unterlag am Freitag in Wiesbaden Island mit 2:3 (1:1) und kassierte nach zuvor zwei Siegen die erste Niederlage. Dagny Brynjarsdottir brachte die Gäste nach einer Unsicherheit von Torhüterin Laura Benkarth in Führung (15. Minute). Nach dem Ausgleich durch Alexandra Popp, die nach einer Verletzungspause wieder im Kader stand (42.), machten Elin Metta Jensen (47.) und erneut Brynjarsdottir (58.) den verdienten Sieg für die Gäste perfekt. Der Anschlusstreffer durch die eingewechselte Lea Schüller (88.) kam zu spät. Island übernahm damit zunächst die Führung in der WM-Qualifikationsgruppe 5.

(dpa)