DGB-Chef Hoffmann kritisiert Schwarz-Grün

Der Bundesvorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB), Reiner Hoffmann, hat die schwarz-grüne Landesregierung in Hessen scharf kritisiert. Aus Perspektive der Gewerkschaften seien einige Themen „völlig unterbelichtet”, sagte er dem Radiosender hr-info. Dazu gehöre der gesamte Bereich der Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik, aber auch der Industriepolitik. „Deswegen sind wir da außerordentlich kritisch.”

Der DGB habe gelernt, mit allen politischen Konstellationen zusammenzuarbeiten. Entscheidend für die Parteipräferenzen der Gewerkschaften sei nicht nur, was in Programmen stehe, sondern was in der konkreten Politik umgesetzt werde. Das „Delta” mit der gegenwärtigen Regierung in Hessen sei wesentlich größer als es andere politische Konstellationen möglicherweise zeigen würden.

(dpa)