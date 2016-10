DJ Bobo hat keine Lust auf Eskapaden

DJ Bobo (48) hatte in seiner Popstar-Karriere nie das Bedürfnis nach Eskapaden mit Alkohol, Drogen und Frauen. „Wenn ich Kollegen gesehen habe, die nach Konzerten zugedröhnt und dummes Zeug labernd in der Ecke lagen, hat mich das eher abgeturnt. Ich finde das menschenunwürdig, und ich mag keinen Kontrollverlust”, sagte der Schweizer am Samstag auf der Frankfurter Buchmesse. Er sei auch noch nie in seinem Leben betrunken gewesen. „Aber nicht, weil ich Alkohol verabscheue, sondern weil mir Alkohol einfach nicht schmeckt. Und mit 48 muss man damit auch nicht mehr anfangen.”

DJ Bobo alias René Baumann, der seit 2001 in zweiter Ehe mit der deutschen Sängerin Nancy verheiratet ist und mir ihr gemeinsam Sohn Jamiro und Tochter Kaley hat, stellte in Frankfurt seine Autobiografie „Popstar. Der ganz normale Wahnsinn” (Goldmann) vor.

(dpa)