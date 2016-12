DNA-Untersuchung überführt mutmaßlichen Sexualstraftäter

Mithilfe einer DNA-Untersuchung ist ein mutmaßlicher Sexualstraftäter in Südhessen überführt worden. Der 34 Jahre alte Mann wurde am Freitag festgenommen und befindet sich in Untersuchungshaft, wie Polizei und Staatsanwaltschaft in Darmstadt am Freitag mitteilten. Er soll nach Winzerfesten 2015 und 2016 in Groß-Umstadt (Kreis Darmstadt-Dieburg) zwei Frauen überfallen und sexuell genötigt haben. Eine sogenannte DNA-Reihenuntersuchung mit Speichelproben brachte die Ermittler vor kurzem auf die Spur des Mannes. Er muss sich nun wegen des Vorwurfs der Vergewaltigung in zwei Fällen verantworten.

(dpa)