DOSB-Festakt zu „20 Jahre Sport der Älteren”

Stada-Zentrale wechselt Besitzer

Frankfurt/Bad Vilbel. Die Zentrale des Arzneimittelherstellers Stada in Bad Vilbel geht an einen neuen Besitzer. Die Dekabank verkauft das Gebäude an den Anbieter für Immobilienhandelsfonds Fairvesta, teilte das Geldhaus am Montag in Frankfurt mit. mehr