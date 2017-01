Skispringen: DSV-Springer Dritte bei Team-Weltcup in Willingen

Für Deutschlands Skispringer hat es beim Team-Weltcup in Willingen nicht zum erhofften Heimsieg gereicht. Das zur Halbzeit führende DSV-Quartett mit Markus Eisenbichler, Stephan Leyhe, Andreas Wellinger und Richard Freitag landete am Samstag vor 21 000 Fans auf dem dritten Platz. Den Sieg sicherte sich Polen mit Vierschanzentourneesieger Kamil Stoch. Rang zwei ging an Österreich. Aus der deutschen Mannschaft ragte Team-Olympiasieger Wellinger mit Sprüngen auf 145 und 139 Meter heraus. Am Sonntag steht der Einzelwettbewerb auf dem Programm.

(dpa)