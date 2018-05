Ein Dachstuhlbrand hat im Rheingau einen Schaden von rund 50 000 Euro verursacht. Menschen waren nicht in dem brennenden Haus, wie die Polizei am Donnerstag in Bad Schwalbach mitteilte. Ein Feuerwehrmann wurde durch einen Stromschlag verletzt und kam in ein Krankenhaus. Wie es zu dem Feuer am Mittwoch in Oestrich-Winkel kam, war zunächst unklar.

(dpa)