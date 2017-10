Daniel Glöckner wird Bürgermeister von Gelnhausen

Neuer Bürgermeister in Gelnhausen wird Daniel Glöckner von der FDP. Der 40-Jährige setzte sich am Sonntag in einer Stichwahl mit 63,5 Prozent der Stimmen gegen seine Kontrahentin Kerstin Schüler von der SPD durch, die auf 36,5 Prozent kam. Dies geht aus dem vorläufigen Endergebnis auf der Internetseite der Kreisstadt im Mainz-Kinzig-Kreis hervor.

Von den knapp 17 800 Wahlberechtigten gaben 52,6 Prozent ihre Stimme ab. Glöckner übernimmt den Chef-Posten im Gelnhausener Rathaus von SPD-Politiker Thorsten Stolz. Dieser war vorher zum Landrat des Kreises gewählt worden, was die Suche nach einem Nachfolger nötig machte. Im ersten Wahlgang war Glöckner auf knapp dreißig Prozent der Stimmen gekommen, auch Schüler blieb weit entfernt von der absoluten Mehrheit. Deswegen kam es zur Stichwahl.

(dpa)