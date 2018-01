Daniel Röder wird als „Mensch des Respekts” ausgezeichnet

Daniel Röder, Mitbegründer der Bürgerinitiative „Pulse of Europe”, wird als „Mensch des Respekts” geehrt. Die hessische Europaministerin Lucia Puttrich (CDU) wird Röder den Preis am kommenden Mittwoch, 7. Februar, in Wiesbaden überreichen. Das teilte die Staatskanzlei am Mittwoch mit. Hessen wirbt im „Jahr des Respekts” für Rücksicht, Toleranz und Fairness.

Die überparteiliche und unabhängige Bürgerinitiative „Pulse of Europe” hatte sich im vergangenen Jahr in Frankfurt gegründet, um angesichts des bevorstehenden Brexits Druck auf die Politik zu machen. In zahlreichen europäischen Städten gingen unter dem Motto #OurEurOpeNow jeweils sonntags Tausende Menschen für den Bestand der Europäischen Union auf die Straße.

(dpa)