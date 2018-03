Gesundheit: Dank Ivena werden Patient schneller versorgt

Im Notfall schnell ins richtige Krankenhaus – das ist für den Patienten unter Umständen lebensnotwendig. Mussten die Rettungsdienste früher noch Krankenhäuser telefonisch nach Kapazitäten befragen, leistet dies inzwischen ein digitaler Dienst. Ivena, der „interdisziplinäre Versorgungsnachweis“, ist ein Online-Meldesystem, bei dem Krankenhäuser ihre freien Plätze aufgeschlüsselt nach Fachgebieten in Echtzeit angeben. Rettungsdienste können diese abrufen, Notfallpatienten ankündigen und die entsprechenden Krankenhäuser dann gezielt anfahren. Das System soll bundesweit zum Einsatz kommen, in Hessen ist es bereits flächendeckend eingeführt. Nach einer nicht-repräsentativen Umfrage des Marburger Bundes unter seinen Mitgliedern sind die Erfahrungen mit dem Dienst gemischt.

Kritik an Kliniken

Für eine kleine Umfrage habe man laut Susanne Johna, Landesvorsitzende des Marburger Bundes Hessen, eine sehr gute Resonanz erhalten. Grundsätzlich werde Ivena als ein „positives Instrument“ bewertet, das jedoch in einigen Punkten verbessert werden könne. Inhalt der Kritik besteht zum einen darin, dass ein solches Instrument die ärztliche Kommunikation nicht ersetzen kann und soll. Schwierig ist zum anderen die Abmeldepraxis, die von den Kliniken unterschiedlich gehandhabt werde. So gaben einige Ärzte an, dass die Abmeldung auch dann von Seiten der Klinikleitung nicht gewünscht sei, wenn die Kapazitäten des Krankenhauses bereits erschöpft sind. Dies sieht auch Johna kritisch: „Die Entscheidung zur Abmeldung gehört in ärztliche Hände.“ Weitere Probleme ergeben sich dadurch, dass abgemeldete Kliniken trotzdem weiter von den Rettungswagen angefahren würden und dann Schwierigkeiten hätten, die Patienten zu versorgen. Auf der anderen Seite gab es auch Rückmeldungen, dass die Abmeldung von Kliniken zu teils erheblich längeren Fahrzeiten der Rettungsdienste führen und damit auch zulasten der Patienten gehen würde.

Überfüllte Notaufnahmen

Neben den Erfahrungen mit dem Dienst Ivena standen kürzlich auch generelle Aspekte der Notfallversorgung im Mittelpunkt einer Podiumsdiskussion des Marburger Bundes mit den gesundheitspolitischen Sprechern der Parteien. Unter der Fragestellung „Wohin steuert der Gesundheitsstandort Hessen?“ wurde auch über überfüllte Notaufnahmen diskutiert. Eine Ursache der Überlastung sei eine vermehrte Inanspruchnahme, die auch mit der Gestaltung des ärztlichen Bereitschaftsdienstes zusammenhänge. Vielen Menschen sei beispielsweise gar nicht bewusst, dass der ärztliche Bereitschaftsdienst über die Notfallnummer 116117 erreichbar ist. Stattdessen werde auch in weniger dringenden Fällen häufig die 112 gewählt.

Nach Auffassung von Ralf-Norbert Bartelt, Sprecher der CDU, ist die Entwicklung von Portalpraxen „der richtige Weg“ und kann dazu beitragen, eine „flächendeckende Notfallversorgung zu ermöglichen“. Portalpraxen sind zentrale Anlaufstellen, an denen die Beschwerden eines Patienten eingeschätzt werden und dann entsprechend die Vermittlung an Notaufnahme oder ärztlichen Bereitschaftsdienst erfolgt. SPD-Sprecherin Daniela Sommer sieht bereits gute Modellprojekte in Hessen, wo Krankenhäuser, Rettungsdienste und ambulante Ärzte effektiv zusammenarbeiten.

Die Koordinierung von ambulanter und stationärer Versorgung ist aber auch ein Punkt, für den der Marburger Bund erheblichen Verbesserungsbedarf sieht. „Die Notfallversorgung muss dringend reformiert werden“, so Susanne Johnas Einschätzung. Der Bund fordert daher den weiteren Ausbau der „integrativen Notfallversorgung“ durch gemeinsame Anlaufstellen und stärkere Vernetzung der einzelnen Akteure. Potenzial, den Dienst Ivena auch auf den ärztlichen Bereitschaftsdienst auszuweiten, sieht Johna aktuell noch nicht. Dazu fehle zunächst ein einheitliches Verfahren zur Ersteinschätzung von Patienten, wenn diese den Rettungsdienst rufen.