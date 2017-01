Zwei Flüchtlinge sammeln in Deutschland erste Berufserfahrung: Dank der BIFF-Initiative sind Maseh und Maga am Ziel

Maseh Kazikehl und Maga Traore haben es geschafft. Seit einigen Wochen sind der 24 Jahre alte Afghane und der 21-jährige Ivorer im deutschen Berufsleben angekommen. Über das Pilotprojekt „Berufliche Integration von Flüchtlingen in Frankfurt-Rhein-Main“ (BIFF) gelangte Maseh zu seinem Job bei der Frapot AG, Maga wiederum macht eine Ausbildung bei der „Wisag“ im Bereich Schutz und Sicherheit.

Die beiden sind zwei von 38 Geflüchteten, die über das BIFF-Projekt den Weg in einen Job gefunden haben. „Ich bin sehr zufrieden mit meiner Arbeit, hatte aber Probleme mit meiner Aufenthaltsgenehmigung und der Wohnung“, erklärt Maga Traore, weshalb seine Ausbildung erst im November begann, obwohl er bereits im Mai 2016 ein Praktikum bei seinem künftigen Arbeitgeber begann.

Für seinen Arbeitgeber ist Maga Traore, der schon seit vier Jahren in Deutschland lebt und hier auch seinen Hauptschulabschluss machte, ein Glücksfall. Wie Magas Ausbildungsleiter John Lorz erläutert, setze er seinen Schützling bevorzugt im Rüsselsheimer Jobcenter ein. Dort gehe es „sehr international“ zu und Maga sei der richtige Mann, um auch in hektischen Situationen den Überblick zu bewahren.

Dankbar für die Chance

Auch Maseh Kazikehl kam nicht erst vor zwei Jahren nach Deutschland und beherrscht die Sprache dementprechend gut. „Ich bin sehr glücklich, die Chance bekommen zu haben, bei der Fraport zu arbeiten. Derzeit lerne ich Metalltechnik“, sagt Kazikehl, der demnächst eine Ausbildung zum Anlagenmechaniker beginnen soll. An Anlagen herrsche am Frankfurter Flughafen kein Mangel, flachst Fraport-Arbeitsdirektor Michael Müller.

Nicht über Nacht machbar

Der Fraport-Manager weiß aber auch, dass Maseh Kazikehl und Maga Traore eher die Ausnahme als die Regel darstellen und es noch viele Jahre dauern kann, bis auch jene jungen Männer, die in den vergangenen zwei Jahren nach Deutschland flüchteten, fit für den Arbeitsmarkt sind. „Man muss sich von der Vorstellung verabschieden, dass es direkt passt“, sagt Müller.

Info: So läuft die BIFF-Initiative ab Die BIFF-Teilnehmer des 2017er-Jahrgangs ist in drei Ausbildungs-Abschnitte unterteilt. Während Phase 1 steht bis zum Frühsommer die Berufsorientierung im Vordergrund. clearing

Zudem stehen viele Flüchtlinge unter großem Druck, möglichst schnell Geld in ihre Heimat zu schicken. Zwar könne ein Unternehmen wie Fraport auf dem Vorfeld auch ungelernte Hilfsarbeiter beschäftigen, so Müller. Langfristig führe aber nur Bildung und Leistung zu einem gut bezahlten Job.

„Trotz der hervorragenden Wirtschaftlage ist die Integration von Flüchtlingen in den Arbeitsmarkt eine gewaltige Aufgabe“, mahnt IHK-Hauptgeschäftsführer Matthias Gräßle an. Schließlich rechnen die Unternehmen im Rhein-Main-Gebiet 2017 mit 35 000 neuen Stellen.

Flüchtlinge und ihre Betreuer, die am BIFF-Projekt interessiert sind, wenden sich an die Gesellschaft für Jugendbeschäftigung (gjb), Kurfürstenstraße 18, in Frankfurt. Weitere Infos gibt es online unter www.gjb-frankfurt.de sowie unter Telefon (069) 204 57 41 17.