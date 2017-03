Rhein-Main-Verkehrsbund: Dankeschön des RMV: Zeitkarte gilt ein Wochenende überall

Ein Dankeschön für Geduld während der Bauarbeiten des vergangenen Jahres: Besitzer von Zeitkarten des Verkehrsverbundes Rhein-Main können am ersten Aprilwochenende umsonst im ganzen Verbundgebiet fahren. Mit mehr als 2,5 Millionen Fahrgästen täglich sei das Rhein-Main-Gebiet eine der „pulsierendsten Regionen Europas”, sagte RMV-Geschäftsführer Knut Ringat am Freitag in Frankfurt. Die jährlich steigenden Fahrgastzahlen bedeuteten aber auch einige der am dichtesten befahren Strecken in Deutschland. Die Fahrgäste müssten deshalb oftmals Geduld mitbringen. „Dafür möchten wir uns bedanken.”

Im vergangenen Jahr fuhren 735 Millionen Fahrgäste mit dem RMV. Bauarbeiten unter anderem in den S-Bahn-Tunneln der Frankfurter Innenstadt führten im vergangenen Jahr zu mehrwöchigen Sperrungen und Umleitungen. Derzeit nutzen nach RMV-Angaben mehr als 500 000 Menschen eine Zeitkarte. Neben Wochen- Monats- und Jahreskarten gilt das Dankeschön-Angebot am 1. und 2. April auch für Jobtickets und CleverCards.

(dpa)