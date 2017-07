Darmstadt 98 gewinnt zwei Testspiele an einem Tag

Bundesliga-Absteiger SV Darmstadt 98 hat in seinem Trainingslager in Österreich gleich zwei Testspiele an einem Tag gewonnen. Zunächst schlug eine Auswahl der „Lilien” am Dienstag ein Team vereinsloser spanischer Fußball-Profis mit 2:0 (1:0). Die Tore schossen dabei McKinze Gaines in der 41. und Markus Steinhöfer in der 85. Minute.

Am Abend gewann der Rest des Darmstädter Kaders gegen den tschechischen Erstliga-Club FC Vysocina Jihlava mit 3:0 (3:0). Diesmal waren zweimal Terrence Boyd (13./19.) sowie Patrick Banggaard (32.) erfolgreich. „Ich bin sehr zufrieden”, sagte Trainer Torsten Frings. „Im ersten Spiel haben wir uns mit unseren jungen Spielern und unseren Testspielern noch etwas schwer getan. Im zweiten Spiel haben wir das richtig gut gemacht.”

(dpa)