Darmstadt 98 im Derby gegen Frankfurt ohne Kapitän Sulu

Der SV Darmstadt 98 muss im Hessen-Derby der Fußball-Bundesliga gegen Eintracht Frankfurt auf Kapitän Aytac Sulu verzichten. Der Abwehrspieler fällt am Samstag (15.30 Uhr/Sky) wegen einer Wadenverletzung aus. „Für Aytac Sulu kommt das Spiel noch zu früh, aber er ist auf einem guten Heilungsweg”, sagte „Lilien”-Coach Norbert Meier am Donnerstag. Wieder einsatzbereit ist Peter Niemeyer. Der Mittelfeldspieler hatte zuletzt wegen Beschwerden an der Achillessehne die Auftaktpartie beim 1. FC Köln (0:2) verpasst.

(dpa)