Darmstadt 98 verliert auch das Spitzenspiel in Düsseldorf

Erstliga-Absteiger SV Darmstadt 98 verliert in der 2. Fußball-Bundesliga immer mehr den Anschluss an die Spitzengruppe. Die „Lilien” unterlagen am Freitagabend auch bei Tabellenführer Fortuna Düsseldorf mit 0:1 (0:1) und sind jetzt bereits seit fünf Spielen ohne Sieg. Das Düsseldorfer Tor erzielte Emir Kujovic schon nach 85 Sekunden. Die besten Darmstädter Chancen vergaben Jan Rosenthal in der 30. und Marvin Mehlem in der 52. Minute. Die Mannschaft von Trainer Torsten Frings hatte am Anfang Glück, nicht noch höher in Rückstand zu geraten, und war dann in der zweiten Halbzeit feldüberlegen. Zum Ausgleich reichte es aber nicht.

(dpa)