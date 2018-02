Darmstadt bleibt nach Niederlage gegen Duisburg Letzter

Fußball-Zweitligist SV Darmstadt 98 hat im dritten Pflichtspiel unter Trainer Dirk Schuster die erste Niederlage kassiert. Der Bundesliga-Absteiger unterlag am Sonntag dem MSV Duisburg mit 1:2 (1:1) und bleibt auf dem Abstiegsrelegationsplatz.

In einer kampfbetonten Partie vor 15 100 Zuschauern brachte Ahmet Engin die Gäste in der 17. Minute in Führung, die der in der Winterpause vom FC Augsburg ausgeliehene Südkoreaner Dong-Won Ji (37.) ausglich. Fünf Minuten vor Schluss erzielte Stanislav Iljutcenko den Siegtreffer für den seit nunmehr sechs Spielen ungeschlagenen Aufsteiger aus Duisburg, der mit 33 Punkten auf den vierten Tabellenplatz kletterte.

(dpa)