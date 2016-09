Darmstadt empfängt Eintracht zum Hessen-Derby

Das Hessen-Derby in der Fußball-Bundesliga zwischen Darmstadt 98 und Eintracht Frankfurt elektrisiert die Fans in der Region. Die heutige Partie im „Jonathan-Heimes-Stadion” ist seit Wochen ausverkauft. Die Teams fiebern dem besonderen Kräftemessen ebenfalls entgegen. „Auch die Neuzugänge wissen, dass es ein Derby ist, das große Bedeutung für die Fans hat”, sagte Darmstadts Mittelfeldspieler Jérôme Gondorf.

In der Vorsaison siegte die Eintracht, deren Anhänger vom DFB ausgeschlossen worden waren, in Darmstadt mit 2:1. Am Rande der Partie war es damals in der Innenstadt zu Ausschreitungen gekommen. Deshalb hoffen alle Beteiligten dieses Mal auf ein friedliches Fußball-Fest. „Ich erwarte, dass beide Fanlager ihre Mannschaft tatkräftig unterstützen - im Rahmen der erlaubten Mittel”, sagte Eintracht-Trainer Niko Kovac.

(dpa)