Darmstadt unterliegt 0:4 in Leipzig

RB Leipzig hat seine Sieglos-Serie mit einem über weite Strecken glanzlosen Erfolg gegen den abgeschlagenen Tabellenletzten SV Darmstadt 98 beendet. Das Team von Ralph Hasenhüttl setzte sich am Samstag gegen am Ende einbrechende Gäste mit 4:0 (1:0) durch. Aufsteiger Leipzig bleibt damit als Tabellenzweiter in der Fußball-Bundesliga auf Champions-League-Kurs.

Der nach seinem Kreislaufkollaps wiedergenesene Naby Keita (12.) brachte die Sachsen am Samstag vor 39 394 Zuschauern in der Red Bull Arena in Führung. Emil Forsberg (67.) und Willi Orban (79.) erhöhten, ehe erneut Keita (80.) den Endstand markierte. Darmstadt spielte ab der 72. Minute nach einer Gelb-Roten Karte für Sandro Sirigu auch noch in Unterzahl.

(Von Frank Kastner und Jens Marx, dpa)