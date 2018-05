Darmstadt verlängert Vertrag mit Stark bis 2020

Darmstadt 98 hat den Vertrag mit Yannick Stark bis zum 30. Juni 2020 verlängert. Dies teilte der Fußball-Zweitligist am Dienstag mit. Der 27-jährige Mittelfeldspieler und gebürtige Darmstädter hatte bereits in der Saison 2011/12 ein Engagement bei den Hessen und kehrte im Februar 2015 wieder an das Böllenfalltor-Stadion zurück. „Er hat in dieser Spielzeit nachgewiesen, dass er ein wichtiger Bestandteil der Mannschaft ist und spielt auch in unseren zukünftigen Planungen eine Rolle”, sagte Trainer Dirk Schuster.

(dpa)