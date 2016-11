Darmstadt verliert 1:3 gegen Schalke

Der FC Schalke 04 hat seine Aufholjagd in der Fußball-Bundesliga fortgesetzt. Die Mannschaft von Trainer Markus Weinzierl siegte am Sonntag gegen den SV Darmstadt 98 3:1 (1:1) und rückte mit nun 17 Punkten auf den achten Platz vor. Die Schalker, für die Sead Kolasinac (26. Minute), Eric Maxim Choupo-Moting (60.) und Alessandro Schöpf (89.) trafen, sind seit nun sieben Ligaspielen ungeschlagen. Der Viertletzte Darmstadt war durch Sandro Sigiru (6.) in Führung gegangen. Choupo-Moting hatte auch noch einen Elfmeter vergeben (28.).

(dpa)