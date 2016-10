Darmstadt verliert 2:1 gegen Mainz 05

Mit dem ersten Heimsieg der Saison ist der FSV Mainz 05 wieder an die internationalen Plätze der Fußball-Bundesliga herangerückt. Gegen den SV Darmstadt 98 siegten die Mainzer am Sonntag 2:1 (1:0) und sind nun Tabellensiebter. Vier Tage vor der Partie gegen den RSC Anderlecht in der Europa League erzielten Pablo De Blasis (5. Minute) und Yunus Malli per Foulelfmeter (56.) die Treffer für die Mainzer. Jérôme Gondorf (90.+2) verkürzte nur noch per Elfmeter. Unmittelbar vor der Halbzeit scheiterte Antonio-Mirko Colak (45.+1) mit einem schwachen Strafstoß am Mainzer Torhüter Jonas Lössl. Darmstadt bleibt damit auswärts punktlos.

(dpa)