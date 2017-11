Darmstadt verliert gegen Sandhausen

Dieb trickst sich selbst aus: Minusgeschäft statt Beute

Kassel. Dumm gelaufen: Ein mutmaßlicher Trickdieb ist in einem Getränkemarkt in Kassel nicht nur leer bei der Beute ausgegangen. Er habe dort versehentlich auch noch 200 Euro liegenlassen, teilte die Polizei am Freitag mit. mehr