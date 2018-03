Darmstadt voraussichtlich ohne Platte in Düsseldorf

Der abstiegsbedrohte Fußball-Zweitligist SV Darmstadt 98 muss auch am Ostermontag gegen Fortuna Düsseldorf voraussichtlich ohne Felix Platte auskommen. „Nach heutigem Stand gehe ich nicht davon aus, dass er spielen wird”, sagte Trainer Dirk Schuster am Samstag über den Angreifer, der einen Muskelbündelriss in der Wade erlitten hatte. Definitiv fehlen wird Defensivroutinier Peter Niemeyer wegen einer Fersenverletzung.

Nach vier Spielen ohne Niederlage hofft der Zweitliga-Vorletzte darauf, auch gegen den Tabellenführer zu punkten. „Wir wollen unsere positive Serie an ungeschlagenen Spielen ausbauen. In der Pause war im Training zu sehen, dass die Ergebnisse der Mannschaft gut getan haben”, sagte Schuster. „Wir sind physisch und mental gut vorbereitet.” Der letzte Sieg von Darmstadt gegen Düsseldorf stammt allerdings vom 1. April 1989 (2:1).

Der Tabellenletzte 1. FC Kaiserslautern ist nach dem 4:1 vom Samstag beim MSV Duisburg nun punktgleich mit Darmstadt 98. Düsseldorf dagegen führt die 2. Bundesliga souverän an. „Der Fortuna wird der Aufstieg in die Bundesliga meiner Meinung nach nicht mehr zu nehmen sein”, sagte Schuster.

