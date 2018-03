Darmstadt will Wohnungen statt Panzerinstandhaltung

Linke will Spizenkandiaten für Landtagswahl bestimmen

Gießen. Die hessische Linke berät auf einem Parteitag heute in Gießen über die Eckpunkte ihres Programms für die Landtagswahl im Oktober. Die Partei will außerdem bestimmen, mit welchen Spitzenkandidaten sie in den Wahlkampf zieht. mehr