Darmstadts Präsident: Wirtschaftlich ziemlich am Ende

Fußball-Bundesligist SV Darmstadt 98 schreibt nach Worten von Vereinspräsident Rüdiger Fritsch zwar Gewinne, stößt inzwischen aber an seine Grenzen. „Wirtschaftlich sind wir ziemlich am Ende angekommen”, sagte Fritsch der Deutschen Presse-Agentur. „Alle Einnahmequellen sind auf Basis der derzeitigen Stadionsituation und der sonstigen Gegebenheiten ausgeschöpft.” Der 55 Jahre alte Wirtschaftsjurist stellt sich am Montag (31. Oktober) mit seinem Präsidium zur Wiederwahl für weitere zwei Jahre. Gegenkandidaten gibt es bislang nicht.

Als größte Herausforderung für die Zukunft sieht Fritsch den Bau eines neuen Stadions. Nachdem sich die Pläne für einen Vollumbau der städtischen Arena am Böllenfalltor zerschlagen haben, sondiere man, „ob es private Bauprojektentwickler gibt, die sich für den Bau eines Stadions interessieren”. Ein solche Lösung müsse aber „wirtschaftlich vernünftig, ausgewogen und zukunftsfähig sein.

Bis das neue Stadion kommt, werde es aber weiterhin die Herausforderung für die jeweilige sportliche Leitung sein, „mit ganz begrenzten finanziellen Mitteln im Vergleich zur Konkurrenz, eine wettbewerbsfähige Mannschaft zusammenzustellen”.

(dpa)