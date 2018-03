Darmstädter können kostenlos Elektro-Lastenräder leihen

Fünf Elektro-Lastenräder können die Menschen in Darmstadt von Montag an leihen - bis zu drei Tage kostenlos. Das Projekt „Heiner-Bikes” sei das größte seiner Art in Hessen, sagte Verkehrsdezernentin Barbara Boczek (Grüne) bei der Vorstellung am Donnerstag in Darmstadt. Bundesweit gebe es rund 70 solcher Initiativen. „Heiner” ist der Inbegriff des echten Darmstädters, der noch den Dialekt verstehen und sprechen kann.

Die vom Bund wesentlich geförderte Initiative sei ein „Baustein in der Verkehrswende der Stadt, die Alternativangebote machen wolle, um das Auto weniger zu nutzen oder gar abzuschaffen”, sagte Boczek. Es sei zudem ein Beitrag zum Energiesparen und für die Luftreinhaltung. Darmstadt gehört nach einer Statistik des Umweltbundesamtes zu den deutschen Städten mit der schlechtesten Luft. Über ein Verbot von Dieselfahrzeugen wird diskutiert.

