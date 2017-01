Initiative Gesundheitsindustrie Hessen: Darum ist Hessen ein gesunder Standort

Valide Datenbasis

Gut bezahlte Arbeitsplätze

[ Testen Sie jetzt hier das digitale Abo der FNP und ihrer Regionalausgaben für nur 5,90 €. ]

Namen wie Nobelpreisträger Robert Koch, Emil von Behring und Paul Ehrlich kommen einen in den Sinn, wenn es um die Geschichte des Pharmastandorts Hessen geht. Forscher und neuartige Medikamente prägten jahrzehntelang etwa die Arzneimittelproduktion in Frankfurt-Höchst, wo heute das Unternehmen Sanofi-Aventis noch ansässig ist. Lange wurde Höchst die „Apotheke der Welt“ genannt.Eine Filiale dieser Apotheke von nicht unerheblicher Größe ist Hessen insgesamt heute noch, wie Matthias Suermondt, Leiter Public Affairs von Sanofi-Aventis in Deutschland gestern in Wiesbaden bei der Vorstellung einer bislang einzigartigen Studie zur Bedeutung der Gesundheitsindustrie in Hessen sagte. Suermondt ist Mitglied der „Initiative Gesundheitsindustrie Hessen“ (IGH), die sich 2013 gegründet hat, um sich für den Wirtschaftsstandort auf diesem Sektor einzusetzen.Landesregierung, Unternehmen, Forschung und Arbeitnehmer-Vertreter sitzen hier an einem Tisch. Erklärtes Ziel ist es, die Versorgung der Bevölkerung mit hochwertigen Arzneimitteln zu verbessern, Arbeitsplätze zu sichern sowie neue, qualifizierte Stellen zu schaffen.Die vorgelegte Studie wurde vom unabhängigen Wirtschaftsforschungsinstitut Wifor erstellt und bezieht sich auf Zahlen aus dem Jahr 2014 des Statistischen Bundes- und Landesamtes. Laut IGH liefern die ökonomischen Kennzahlen erstmals eine valide Datenbasis zum Gesundheitssektor in Hessen.Zentrale Aussage: Als Arbeitgeber für 90 700 Menschen und einer Bruttowertschöpfung von 10 Milliarden Euro hat die Branche eine herausgehobene Bedeutung für das Land. Wie die Studie errechnet, löst die Gesundheitsindustrie in Hessen mit jedem Euro direkter Wertschöpfung 1,08 Euro in anderen Branchen aus, insgesamt sind dies mehr als 20 Milliarden Euro.Neben den 90 700 Arbeitsplätzen, die direkt in der Gesundheitsindustrie angesiedelt sind, gibt es weitere 150 000 Jobs in Hessen, die aus anderen Branchen dran hängen. Anders gesagt: Jeder Beschäftigte sichert 1,64 Arbeitsplätze in anderen Wirtschaftszweigen.Die Bedeutung der Gesundheitsindustrie spiegelt sich auch in Ausstrahlwirkung auf den Exportsektor in Hessen wider. Der Anteil liegt mit 11,1 Milliarden Euro bei 19 Prozent. „Die Gesundheitsindustrie ist ein Garant für Wachstum und Beschäftigung“, sagte Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) gestern. Bouffier ist Schirmherr der Initiative. Es werde genau beobachtet, welche Folgen der Brexit-Kurs der britischen Premierministerin Theresa May und die Wirtschaftspolitik des neuen US-Präsidenten Donald Trump auf den freien Handel haben werden, betonte der Regierungschef.Wichtigster Bereich im Gesundheitssektor ist immer noch die Herstellung von Medizinprodukten, wobei der Fokus auf Arzneimitteln und Medizintechnik liegt. Danach kommen Körper-, Hygiene- und Pflegeprodukte sowie Sport und Fitnessgeräte.Großunternehmen mit mehr als 250 Mitarbeitern dominieren in Hessen die Produktion von Arzneimitteln für Menschen. Die Medizinprodukteindustrie ist dagegen mittelständisch geprägt und beschäftigt in Hessen knapp 10 000 Erwerbstätige.Dies seien in der Regel „gut bezahlte Arbeitsplätze“, wie Volker Weber von der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie sagte. Hessen profitiere dabei von der Dynamik der Gesundheitsindustrie, wie Hessens Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) anfügte, die im Übrigen nicht sehr konjunkturabhängig sei. Die Branche weise seit dem Jahr 2004 konstante Beschäftigtenzahlen auf, ergänzte Gesundheitsminister Stefan Grüttner (CDU).„Wer erwartet hat, dass die Landesregierung konkrete Vorstellungen hat, wie sie den bedeutenden Wirtschaftssektor der Gesundheitsindustrie unterstützen kann, der wurde enttäuscht“, kritisierte die stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Daniela Sommer gestern die Vorstellung der Studie. „Es wurden Selbstverständlichkeiten und Lob der Anstrengungen von Unternehmen und Arbeitnehmern geäußert.“ Es müsse mehr Innovationsförderung geben, um die vielen qualifizierten Arbeitsplätze im Land zu sichern.