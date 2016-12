Umgang mit Computer und Co. in der Grundschule: Das Abc des Internets

Frage: Was sind Spam-Mails? Sind es E-Mails, die lustig sind? Versteckt sich dahinter Werbung mit merkwürdigem Inhalt? Oder sind es Nachrichten von den allerbesten Freunden? Joel, acht Jahre alt, sitzt vor dem Laptop und überlegt. Mathusan, neun Jahre alt, weiß die Antwort schon, er hat bereits einen „Internetführerschein“ und drückt über die Maus auf Antwort zwei. Beide gehen in die vierte Klasse der Wilhelm-Arnoul-Schule in Mörfelden-Walldorf. Sie finden es gut, wie sie sagen, dass sie jetzt im Unterricht mehr über das Internet, diese Erfindung aus der Erwachsenenwelt, erfahren dürfen. Sie haben schon etwas Erfahrung mit dem Internet, durften zu Hause schon mal an den Computer der Eltern, das Tablet benutzen oder mit dem Smartphone ins Internet, sagen sie.

Fünf Wochen lang

Fünf Wochen lang werden sie derzeit vier Stunden pro Woche an ihrer Grundschule mit den Chancen, aber auch den Risiken und Gefahren des Internets vertraut gemacht. Meist auf spielerische Weise, wie in diesem Frage-Antwort-Spiel (siehe auch Fragen unten). Aber immer unter Anleitung eines Lehrers.

Fragen aus dem Internet-Abc: Hätten Sie es gewusst? Beherrschen Sie das Internet-Abc? Mit diesen Fragen mussten sich die Grundschüler beschäftigen – auch manch Erwachsener dürfte damit Schwierigkeiten clearing

Voraussetzung ist eine Grund- oder Förderschule, die sich dafür qualifiziert hat und die das entsprechende Siegel „Internet-Abc-Schule“ führen darf. Die Initiative geht auf die Hessische Landesmedienanstalt zurück, unterstützt wird sie dabei vom Hessischen Kultusministerium. Kinder sollen dabei systematisch an den Umgang mit dem Internet herangeführt werden. Und das so früh wie möglich, lautet die Idee. Laut einer Studie des Deutschen Instituts für Vertrauen und Sicherheit im Internet sind heute schon mehr als die Hälfte der Achtjährigen regelmäßig im Internet unterwegs. „Medienkompetenz ist heute genauso wichtig wie Lesen und Schreiben“, sagt Joachim Becker, Direktor der Landesmedienanstalt Hessen. Lehrer, die die Kinder in ihren Schulen jeden Tag beobachten, bestätigen das. Ein Drittel der Kinder in den Grundschulen hätten bereits Smartphones. Tendenz steigend, sagt etwa Daniela Arend von der Ludwig-Erk-Schule in Langen. In manchen Grundschulklassen haben sich die Schüler schon zu „Whats-App-Gruppen“ zusammengetan. Übers Wochenende würden da schon mal einige hundert Nachrichten getauscht. Auch von Mobbingfällen unter Grundschulkindern in Chat-Räumen wird schon berichtet.

Auch Tipps für Eltern

Im Leitfaden des „Internet-Abc“ kommt nahezu jedes Thema vor: Wie funktioniert das Internet, wie surft man sicher, welche Gefahren lauern, welche Suchmaschine benutze ich für welches Thema? Google sei oft für Kinder im Grundschulalter nicht geeignet. Bei einer Google-Suchanfrage würde die Flut an Informationen die jungen Menschen überfordern, so die Pädagogen. Stattdessen werden spezielle Suchmaschinen für Kinder empfohlen, wie etwa „FragFinn“ oder „Helles Köpfchen“. Diese zeigen nur sichere und überprüfte Internetseiten an. Auch Eltern können sich über die „Internet-Abc-Schule“ Grundwissen in Sachen Internet aneignen. Etwa, wie die Technik dahinter funktioniert, was es mit Viren, Würmern und Trojanern auf sich hat oder wie im Netz Text, Film oder Musik zu benutzen sind. Sollten Schüler doch einmal auf Bilder im Internet stoßen, die sie eigentlich nicht sehen sollten, wird im Unterricht geraten, sich sofort an einen Lehrer zu wenden. „Wir sagen Ihnen nicht, dass es solche Bilder nicht gibt, sondern was alles im Internet passieren kann und was dann zu tun ist“, so Erika Körner-Denne von der Hessischen Lehrerkräfteakademie, die Fortbildungen für Lehrer anbietet und seit drei Jahren die Internet-Projektsiegel an hessische Schulen verleiht. Mit Erfolg. Im Schuljahr 2015/16 haben sich 98 Grund- und Förderschulen an diesem Programm beteiligt, insgesamt sind es 232 hessische Grundschulen, die ein solches Siegel schon erworben haben.