Peitschen, Bräter, Raritäten: Das befindet sich in der Requisite der Oper Frankfurt

Die knöchernen Pferdeschädel in der blauen Plastikkiste sind echt. Der Zebrakopf darunter auch. Ihren großen Auftritt hatten sie vor drei Jahrzehnten in Aribert Reimanns „Troades“ – einer Tragödie über die Sinnlosigkeit des Krieges. Seitdem liegen sie hier in der Requisite der Oper Frankfurt. Oben im dritten Stock. Dort, wo einst das Treppenhaus gewesen ist. Ob die Schädel noch einmal auf die Bühne zurückkehren? Unklar. Aufgehoben werden sie trotzdem. „Das sind wahre Raritäten“, sagt Gerold Peuser, Requisiten-Chef. Und so heute gar nicht mehr zu bekommen. „Die haben wir noch aus der DDR. Dort wurden große Tierschädel nicht gespalten“, erklärt er.

Tausende Einzelstücke

Über mehrere Stockwerke verteilt lagern in der Requisite mehrere Tausend Einzelstücke. Ramsch und Raritäten. In Regalen und Schränken, die bis knapp unter die Decke reichen. „Ein System gibt es nicht“, sagt Peuser. Neue Gegenstände werden dort abgestellt, wo Platz ist. Und der ist rar. So lagern Lederpeitschen gleich neben Schreibmaschinen. Schwarz-Weiß-Fotografien neben Nippes, Silberbesteck neben Hirschgeweihen, Wasser- und Sektgläser neben Bettwäsche.

Über viele Objekte lassen sich Geschichten erzählen: die Trompeten etwa, die Peuser extra in China bestellt hat – „sie waren günstiger“ –, die Kiste voller roter Plastikhummer, die in Italien gefertigt wurden, oder den alten Gänsebräter, der zusammen mit silbernen Terrinen und Schüsseln hinter einer der vielen Schranktüren zum Vorschein kommt.

„Den haben wir von der Verkäuferin bekommen, die in einem Laden für Küchenbedarf gearbeitet hat“, erzählt Peuser. Weil sie im Geschäft keine Bräter mehr vorrätig gehabt habe, habe sie kurzerhand einen von zu Hause mitgebracht und der Oper sehr günstig verkauft. „Das war glücklich“, sagt der Requisiten-Chef, bevor er aus einer Ecke einen weiteren Schädel hervorzieht. Diesmal am Stiel. Mit Hörnern und bunten Flatterbändern, die bis auf den Boden fallen. „Der stand für Guiseppe Verdis ,La Traviata‘ auf der Bühne“, sagt Peuser. Der Schädel sei aus Pappmaché, die Hörner dagegen echt.

Nicht immer haben es die Gegenstände, die in der Requisite ihr Dasein fristen und langsam einstauben, auch auf die Bühne geschafft. Da stehen zum Beispiel knapp zwei Dutzend Koffer, kleine und große, einfarbige und bunte, wahlweise aus Leder oder Kunststoff.

Die Pyrotechnik

Allesamt eingewickelt in durchsichtige Plastikfolie, damit sie nicht einstauben. „Es sind eigentlich immer die falschen“, sagt Peuser. Weil sich der Regisseur meistens für sein Stück dann doch einen ganz speziellen wünsche. „Wir haben hier auch noch 100 000 Mohnblumen. Die sollten für eine Produktion abgeschnitten werden. Das scheiterte dann schlicht an der Wirklichkeit“, sagt Peuser.

Im Keller befindet sich Peusers ganzer Schatz: die pyrotechnische Abteilung. Hier lagern Halter für Effektbomben, pyrotechnische Maschinenpistolen – sie können bis zu fünf Schuss in Folge abgeben – und Munition. Erstere hängen bei einer Vorstellung im Schnürboden und können auf Knopfdruck Silberschnipsel regnen lassen. Für Mozarts „Zauberflöte“ hat Peuser sogar einen ganz besonderen Helm entwickelt, der pyrotechnisch in Brand gesetzt werden und auch wieder gelöscht werden kann. „Das hat sogar der Feuerwehr gefallen“, sagt er. Eine Minute später demonstriert er die Wirkung von Bärlapp-Blütenstaub, das hier in die Untiefen der Requisite gefunden hat. Das Pulver brennt mit gelber Flamme und wird gern für große Stichflammen verwendet.

Sich von Gegenständen zu trennen, damit hat Peuser übrigens kein Problem. „Ich bin da schmerzfrei“, sagt er. Einzige Ausnahme: Objekte, die nicht mehr ersetzt werden können. Oder seine Eigenkreationen, etwa die Sicherheitsfackeln aus Richard Wagners „Parsifal“. „Die haben wir selbst gebaut. Die brennen 45 Minuten lang“, sagt er. Von denen wandere keine auf den Müll.