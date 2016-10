Dicke Titten, das Holz und Johnny Däpp: Das sind die Top-Hits der Kerbe-Saison 2016

[ Testen Sie jetzt hier das digitale Abo der FNP und ihrer Regionalausgaben für nur 5,90 €. ]

"It´s Kerb, Bitches!" In der Region ging es in vielen Orten und Städten hoch her in den vergangenen Wochen. Doch jetzt geht langsam die Kerbe-Saison zu Ende und wir haben mal zusammengetragen, welche Songs an keinem Zeltabend fehlen durften. Auf geht´s zur Kerbe-Hitparade:Das ist der Ohrwurm schlechthin. Und noch dazu lief das "Holz" auf jeder Kerb rauf und runter. Da hat´s für so manchen "Klopfer auf Holz" gebraucht, um das zu ertragen. Eine echte Hass-Liebe eben! Wer die Jungs live sehen will: Sie spielen am 1. November in der Batschkapp.Lustige Anekdote: Der Song wurde für einen Selbstversuch an "akte"-Fernsehreporter Karsten Morkun ausgeliehen um rauszufinden, wie einfach es ist, auf dem Ballermann 3000 Leute zum Feiern zu bringen. Sehr einfach.Textlich typisch "zelttauglich": Wenig Worte ist gleich hoher Mitgrölfaktor. Trotzdem steckt die "Eine" tagelang im Kopf fest. Gleich neben dem Kerbe-Kater.Ziemlich "wasted", wie der junge Mensch zu sagen pflegt, aber die Leute feiern mit. Wusstet Ihr, dass Ikke Hüftgold aus Limburg kommt? Nein? Ikke auch nicht."Hodi odi ohh di ho di eh" - Der Österreicher begeisterte schon mit "I sing a Liad für Di" die Schlager-Fans. Und er kann es immer noch.Ach, ist die Fußball-Europameisterschaft erst vier Monate her? Dieser Schnell-Klassiker von Bourani bringt noch immer jedes Zelt zum Grölen!