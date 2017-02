Die Praxis, Fake-News und der ICE-Unfall: Das sind unsere Top 6 Geschichten der Woche

Die ganze Wahrheit über die Silvesternacht in der Freßgass und ein zweiter Wurstautomat mit über 40 Artikeln der Metzgerei Kaiser - auch diese Woche gab es viele spannende Themen, die Frankfurt und die Region beschäftigt haben.

Keine Übergriffe in der Silvesternacht auf der Freßgass

Diskussion um neue Arztpraxis auf dem Riedberg

CDU schickt ehemalige Stadtvorsteherin gegen Feldmann ins Rennen

Der Begriff "Fake-News" geistert seit Wochen durch die Debatten und Feuilletons. Wenn stimmt, was die Frankfurter Polizei und Staatsanwaltschaft vermuten, dann zählen auch die angeblichen Silvesterübergriffe durch Araber in der Bar "First In" zum Genre der bewusst verbreiteten, falschen Nachrichten. Die Polizei ermittelt nun gegen den Szenegastronom Jan Mai und seine Kollegin.Es ist schon wieder passiert: Einund musste einen Arzt in einem anderen Stadtteil aufsuchen. Mit Fieber. Das ist leider kein Einzelfall, da die Arztdichte im Stadtteil zu dünn ist. Am 1. März öffnet eine neue Praxis, doch viele Riedberger sind empört, da dort nur Privatpatienten und Selbstzahler behandelt werden sollen.Da ist CDU-Chef Uwe Becker ein echter Coup gelungen: Völlig überraschend erklärte er am Dienstagmorgen, dass er sich selbst nicht mehr für den besten OB-Kandidaten hält. Stattdessen sollantreten, die derzeit Staatssekretärin im Hessischen Finanzministerium ist.

ICE im Bahnhof Griesheim entgleist

Ein ICE rammt in Frankfurt einen Prellbock und entgleist. Im Zug sind keine Passagiere, der Lokführer bleibt unverletzt. Aber der Unfall wirbelt den S-Bahn-Plan durcheinander. Es entsteht ein Millionenschaden.

Einzigartig in Frankfurt: Wurstautomat der Metzgerei Kaiser

Bluttat in Offenbach: Frau auf offener Straße erschossen

Ob fünf Rindsbratwürste, zwei Pfeffersteaks, ein Paar Wienerwürstchen oder 200 Gramm Fleischwurst – deran der Kalbacher Hauptstraße bietet alles, was das Fleischesser-Herz begehrt. Bedienen kann man sich an dem Automaten rund um die Uhr, an sieben Tagen die Woche. Die Preise sind dieselben wie in der Metzgerei.

Eine 40 Jahre alte Frau ist am Freitagmorgen in Offenbach erschossen worden. Wenige Stunden später wurde der mutmaßliche Schütze festgenommen. Die Hintergründe der Tat blieben zunächst unklar, das Entsetzen war groß.

